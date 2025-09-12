Mars Protocol Fiyatı (MARS)
+%0,47
+%16,24
+%24,81
+%24,81
Mars Protocol (MARS) canlı fiyatı $0,02500453. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01995473 ve en yüksek $ 0,02583661 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,512804, en düşük fiyatı ise $ 0,0000015 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,24 ve son 7 günde +%24,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Mars Protocol piyasa değeri $ 6,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 266,47M olup, toplam arzı 577958415.667477. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,45M.
Gün içerisinde, Mars Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0034937.
Son 30 gün içerisinde, Mars Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0101821921.
Son 60 gün içerisinde, Mars Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0079930480.
Son 90 gün içerisinde, Mars Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,006278102611273675.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0034937
|+%16,24
|30 Gün
|$ +0,0101821921
|+%40,72
|60 Gün
|$ -0,0079930480
|-%31,96
|90 Gün
|$ -0,006278102611273675
|-%20,06
What is Mars Protocol? Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.
