Mars Protocol (MARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01995473 24 sa Yüksek $ 0,02583661 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,512804 En Düşük Fiyat $ 0,0000015 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%16,24 Fiyat Değişimi (7 G) +%24,81

Mars Protocol (MARS) canlı fiyatı $0,02500453. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01995473 ve en yüksek $ 0,02583661 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,512804, en düşük fiyatı ise $ 0,0000015 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,24 ve son 7 günde +%24,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mars Protocol (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,66M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,45M Dolaşım Arzı 266,47M Toplam Arz 577.958.415,667477

Şu anki Mars Protocol piyasa değeri $ 6,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 266,47M olup, toplam arzı 577958415.667477. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,45M.