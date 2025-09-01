Martin (MARTIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,67 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Martin (MARTIN) canlı fiyatı --. MARTIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARTIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARTIN son bir saatte +%15,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,67 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Martin (MARTIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 174,98K$ 174,98K $ 174,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 174,98K$ 174,98K $ 174,98K Dolaşım Arzı 1.000,00T 1.000,00T 1.000,00T Toplam Arz 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Şu anki Martin piyasa değeri $ 174,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARTIN arzı 1.000,00T olup, toplam arzı 1.0e+15. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 174,98K.