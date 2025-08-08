Mastercard xStock Fiyatı (MAX)
Mastercard xStock (MAX), şu anda 561,9 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 86,22K USD piyasa değerine sahiptir. MAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mastercard xStock / USD fiyat değişimi, $ +0,954071.
Son 30 gün içerisinde, Mastercard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mastercard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mastercard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,954071
|+%0,17
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mastercard xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,22
+%0,17
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Mastercard xStock (MAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MAX / VND
₫14.786.398,5
|1 MAX / AUD
A$859,707
|1 MAX / GBP
￡415,806
|1 MAX / EUR
€477,615
|1 MAX / USD
$561,9
|1 MAX / MYR
RM2.382,456
|1 MAX / TRY
₺22.863,711
|1 MAX / JPY
¥82.599,3
|1 MAX / ARS
ARS$745.219,875
|1 MAX / RUB
₽44.693,526
|1 MAX / INR
₹49.289,868
|1 MAX / IDR
Rp9.211.473,936
|1 MAX / KRW
₩781.501,758
|1 MAX / PHP
₱32.062,014
|1 MAX / EGP
￡E.27.269,007
|1 MAX / BRL
R$3.045,498
|1 MAX / CAD
C$769,803
|1 MAX / BDT
৳68.355,135
|1 MAX / NGN
₦860.488,041
|1 MAX / UAH
₴23.313,231
|1 MAX / VES
Bs71.923,2
|1 MAX / CLP
$544.481,1
|1 MAX / PKR
Rs159.354,84
|1 MAX / KZT
₸303.072,003
|1 MAX / THB
฿18.177,465
|1 MAX / TWD
NT$16.778,334
|1 MAX / AED
د.إ2.062,173
|1 MAX / CHF
Fr449,52
|1 MAX / HKD
HK$4.405,296
|1 MAX / MAD
.د.م5.085,195
|1 MAX / MXN
$10.462,578
|1 MAX / PLN
zł2.050,935
|1 MAX / RON
лв2.444,265
|1 MAX / SEK
kr5.388,621
|1 MAX / BGN
лв938,373
|1 MAX / HUF
Ft191.119,047
|1 MAX / CZK
Kč11.794,281
|1 MAX / KWD
د.ك171,3795
|1 MAX / ILS
₪1.927,317