Bugünkü Mayhem Mode Fiyatı

Bugünkü Mayhem Mode (MAYHEM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 50,50 değişim gösterdi. Mevcut MAYHEM / USD dönüşüm oranı MAYHEM başına $ 0 şeklindedir.

Mayhem Mode, şu anda piyasa değeri açısından $ 180.778 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,01B MAYHEM şeklindedir. Son 24 saat içinde MAYHEM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00143648 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAYHEM, son bir saatte -%15,79 ve son 7 günde -%64,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mayhem Mode (MAYHEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 180,78K$ 180,78K $ 180,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 180,78K$ 180,78K $ 180,78K Dolaşım Arzı 1,01B 1,01B 1,01B Toplam Arz 1.013.852.322,009704 1.013.852.322,009704 1.013.852.322,009704

