Bugünkü Mazze Fiyatı

Bugünkü Mazze (MAZZE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 14,66 değişim gösterdi. Mevcut MAZZE / USD dönüşüm oranı MAZZE başına $ 0 şeklindedir.

Mazze, şu anda piyasa değeri açısından $ 240.569 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,62B MAZZE şeklindedir. Son 24 saat içinde MAZZE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01012121 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAZZE, son bir saatte -%0,81 ve son 7 günde -%20,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mazze (MAZZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 240,57K$ 240,57K $ 240,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 444,78K$ 444,78K $ 444,78K Dolaşım Arzı 2,62B 2,62B 2,62B Toplam Arz 4.835.700.000,0 4.835.700.000,0 4.835.700.000,0

Şu anki Mazze piyasa değeri $ 240,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAZZE arzı 2,62B olup, toplam arzı 4835700000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 444,78K.