MeebitStrategy (MEEBSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00272641 $ 0,00272641 $ 0,00272641 24 sa Düşük $ 0,00592665 $ 0,00592665 $ 0,00592665 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00272641$ 0,00272641 $ 0,00272641 24 sa Yüksek $ 0,00592665$ 0,00592665 $ 0,00592665 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00592665$ 0,00592665 $ 0,00592665 En Düşük Fiyat $ 0,00142724$ 0,00142724 $ 0,00142724 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,12 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MeebitStrategy (MEEBSTR) canlı fiyatı $0,00303725. MEEBSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00272641 ve en yüksek $ 0,00592665 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEEBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00592665, en düşük fiyatı ise $ 0,00142724 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEEBSTR son bir saatte +%5,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MeebitStrategy piyasa değeri $ 3,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEEBSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,04M.