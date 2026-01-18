Bugünkü Melex Fiyatı

Bugünkü Melex (MELEX) fiyatı $ 0,177174 olup, son 24 saatte % 0,83 değişim gösterdi. Mevcut MELEX / USD dönüşüm oranı MELEX başına $ 0,177174 şeklindedir.

Melex, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.719.617 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M MELEX şeklindedir. Son 24 saat içinde MELEX, $ 0,17356 (en düşük) ile $ 0,185587 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,185587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,170903 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MELEX, son bir saatte +%0,90 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Melex (MELEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,72M$ 3,72M $ 3,72M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,72M$ 3,72M $ 3,72M Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Melex piyasa değeri $ 3,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MELEX arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,72M.