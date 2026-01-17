Bugünkü Melvin Fiyatı

Bugünkü Melvin (MEL) fiyatı $ 0,00051458 olup, son 24 saatte % 0,97 değişim gösterdi. Mevcut MEL / USD dönüşüm oranı MEL başına $ 0,00051458 şeklindedir.

Melvin, şu anda piyasa değeri açısından $ 514.870 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MEL şeklindedir. Son 24 saat içinde MEL, $ 0,00036513 (en düşük) ile $ 0,00063819 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00074916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00036513 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEL, son bir saatte +%0,55 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Melvin (MEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 514,87K$ 514,87K $ 514,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 514,87K$ 514,87K $ 514,87K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Melvin piyasa değeri $ 514,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 514,87K.