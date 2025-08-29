MEMDEX100 (MEMDEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00247717 24 sa Yüksek $ 0,00262838 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,090549 En Düşük Fiyat $ 0,00047063 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,31 Fiyat Değişimi (7 G) +%18,78

MEMDEX100 (MEMDEX) canlı fiyatı $0,00261092. MEMDEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00247717 ve en yüksek $ 0,00262838 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEMDEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,090549, en düşük fiyatı ise $ 0,00047063 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEMDEX son bir saatte +%1,62 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,31 ve son 7 günde +%18,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MEMDEX100 (MEMDEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,58M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,58M Dolaşım Arzı 988,83M Toplam Arz 988.831.944,1052945

Şu anki MEMDEX100 piyasa değeri $ 2,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEMDEX arzı 988,83M olup, toplam arzı 988831944.1052945. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,58M.