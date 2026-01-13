Bugünkü Meme Man Fiyatı

Bugünkü Meme Man (MM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut MM / USD dönüşüm oranı MM başına $ 0 şeklindedir.

Meme Man, şu anda piyasa değeri açısından $ 87.337 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M MM şeklindedir. Son 24 saat içinde MM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00386809 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MM, son bir saatte -%1,03 ve son 7 günde +%0,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meme Man (MM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 87,34K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,34K Dolaşım Arzı 999,83M Toplam Arz 999.834.397,206241

Şu anki Meme Man piyasa değeri $ 87,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MM arzı 999,83M olup, toplam arzı 999834397.206241. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,34K.