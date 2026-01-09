Bugünkü Meme Millionaires Fiyatı

Bugünkü Meme Millionaires (MFM) fiyatı $ 0,00017917 olup, son 24 saatte % 3,44 değişim gösterdi. Mevcut MFM / USD dönüşüm oranı MFM başına $ 0,00017917 şeklindedir.

Meme Millionaires, şu anda piyasa değeri açısından $ 139.983 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 781,17M MFM şeklindedir. Son 24 saat içinde MFM, $ 0,00017764 (en düşük) ile $ 0,00018587 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00021171 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010206 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MFM, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde +%11,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meme Millionaires (MFM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 139,98K$ 139,98K $ 139,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,43K$ 157,43K $ 157,43K Dolaşım Arzı 781,17M 781,17M 781,17M Toplam Arz 878.539.110,0 878.539.110,0 878.539.110,0

Şu anki Meme Millionaires piyasa değeri $ 139,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MFM arzı 781,17M olup, toplam arzı 878539110.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 157,43K.