MemeCoinGirl (MIKO) Nedir?

MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.

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MemeCoinGirl (MIKO) Kaynağı Resmi Websitesi

MemeCoinGirl (MIKO) Token Ekonomisi

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