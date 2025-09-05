Meso Finance (MESO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00565045 $ 0,00565045 $ 0,00565045 24 sa Düşük $ 0,00582422 $ 0,00582422 $ 0,00582422 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00565045$ 0,00565045 $ 0,00565045 24 sa Yüksek $ 0,00582422$ 0,00582422 $ 0,00582422 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01036063$ 0,01036063 $ 0,01036063 En Düşük Fiyat $ 0,00561335$ 0,00561335 $ 0,00561335 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,15

Meso Finance (MESO) canlı fiyatı $0,00573779. MESO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00565045 ve en yüksek $ 0,00582422 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MESO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01036063, en düşük fiyatı ise $ 0,00561335 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MESO son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -%3,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meso Finance (MESO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 218,80K$ 218,80K $ 218,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,74M$ 5,74M $ 5,74M Dolaşım Arzı 38,15M 38,15M 38,15M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meso Finance piyasa değeri $ 218,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MESO arzı 38,15M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,74M.