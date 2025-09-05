MESO Hakkında Daha Fazla Bilgi

MESO Fiyat Bilgileri

MESO Resmi Websitesi

MESO Token Ekonomisi

MESO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Meso Finance Logosu

Meso Finance Fiyatı (MESO)

Listelenmedi

1 MESO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00573779
$0,00573779$0,00573779
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Meso Finance (MESO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:54:21 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00565045
$ 0,00565045$ 0,00565045
24 sa Düşük
$ 0,00582422
$ 0,00582422$ 0,00582422
24 sa Yüksek

$ 0,00565045
$ 0,00565045$ 0,00565045

$ 0,00582422
$ 0,00582422$ 0,00582422

$ 0,01036063
$ 0,01036063$ 0,01036063

$ 0,00561335
$ 0,00561335$ 0,00561335

-%0,15

-%0,50

-%3,15

-%3,15

Meso Finance (MESO) canlı fiyatı $0,00573779. MESO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00565045 ve en yüksek $ 0,00582422 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MESO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01036063, en düşük fiyatı ise $ 0,00561335 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MESO son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -%3,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meso Finance (MESO) Piyasa Bilgileri

$ 218,80K
$ 218,80K$ 218,80K

--
----

$ 5,74M
$ 5,74M$ 5,74M

38,15M
38,15M 38,15M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meso Finance piyasa değeri $ 218,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MESO arzı 38,15M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,74M.

Meso Finance (MESO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0000781142.
Son 60 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0018902408.
Son 90 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,003586606309551905.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,50
30 Gün$ -0,0000781142-%1,36
60 Gün$ -0,0018902408-%32,94
90 Gün$ -0,003586606309551905-%38,46

Meso Finance (MESO) Nedir?

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity. Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Meso Finance (MESO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Meso Finance Fiyat Tahmini (USD)

Meso Finance (MESO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Meso Finance (MESO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Meso Finance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Meso Finance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MESO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Meso Finance (MESO) Token Ekonomisi

Meso Finance (MESO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MESO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Meso Finance (MESO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Meso Finance (MESO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MESO fiyatı, 0,00573779 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MESO / USD güncel fiyatı nedir?
MESO / USD güncel fiyatı $ 0,00573779. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Meso Finance varlığının piyasa değeri nedir?
MESO piyasa değeri $ 218,80K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MESO arzı nedir?
Dolaşımdaki MESO arzı, 38,15M USD.
MESO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MESO, ATH fiyatı olan 0,01036063 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MESO fiyatı (ATL) nedir?
MESO, ATL fiyatı olan 0,00561335 USD değerine düştü.
MESO işlem hacmi nedir?
MESO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MESO bu yıl daha da yükselir mi?
MESO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MESO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:54:21 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.