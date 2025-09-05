Meso Finance Fiyatı (MESO)
Meso Finance (MESO) canlı fiyatı $0,00573779. MESO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00565045 ve en yüksek $ 0,00582422 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MESO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01036063, en düşük fiyatı ise $ 0,00561335 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MESO son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -%3,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Meso Finance piyasa değeri $ 218,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MESO arzı 38,15M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,74M.
Gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0000781142.
Son 60 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0018902408.
Son 90 gün içerisinde, Meso Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,003586606309551905.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,50
|30 Gün
|$ -0,0000781142
|-%1,36
|60 Gün
|$ -0,0018902408
|-%32,94
|90 Gün
|$ -0,003586606309551905
|-%38,46
Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity. Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.
