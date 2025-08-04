MetaCene Fiyatı (MAK)
MetaCene (MAK), şu anda 0,00991487 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,13M USD piyasa değerine sahiptir. MAK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MetaCene / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MetaCene / USD fiyat değişimi, $ +0,0062090683.
Son 60 gün içerisinde, MetaCene / USD fiyat değişimi, $ +0,0034068980.
Son 90 gün içerisinde, MetaCene / USD fiyat değişimi, $ +0,005397630372718782.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,60
|30 Gün
|$ +0,0062090683
|+%62,62
|60 Gün
|$ +0,0034068980
|+%34,36
|90 Gün
|$ +0,005397630372718782
|+%119,49
En güncel MetaCene fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,20
-%0,60
-%2,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases.
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|1 MAK / VND
₫260,90980405
|1 MAK / AUD
A$0,0152688998
|1 MAK / GBP
￡0,0074361525
|1 MAK / EUR
€0,0085267882
|1 MAK / USD
$0,00991487
|1 MAK / MYR
RM0,0419399001
|1 MAK / TRY
₺0,4032377629
|1 MAK / JPY
¥1,45748589
|1 MAK / ARS
ARS$13,5263613975
|1 MAK / RUB
₽0,7907108825
|1 MAK / INR
₹0,8689392068
|1 MAK / IDR
Rp162,5388264528
|1 MAK / KRW
₩13,7134549944
|1 MAK / PHP
₱0,5684194971
|1 MAK / EGP
￡E.0,4802763028
|1 MAK / BRL
R$0,0549283798
|1 MAK / CAD
C$0,0135833719
|1 MAK / BDT
৳1,2074328686
|1 MAK / NGN
₦15,1141286793
|1 MAK / UAH
₴0,4136483764
|1 MAK / VES
Bs1,21952901
|1 MAK / CLP
$9,59759416
|1 MAK / PKR
Rs2,8102707528
|1 MAK / KZT
₸5,3535340565
|1 MAK / THB
฿0,3215392341
|1 MAK / TWD
NT$0,2958597208
|1 MAK / AED
د.إ0,0363875729
|1 MAK / CHF
Fr0,007931896
|1 MAK / HKD
HK$0,0777325808
|1 MAK / MAD
.د.م0,0898287222
|1 MAK / MXN
$0,1867961508
|1 MAK / PLN
zł0,0365858703
|1 MAK / RON
лв0,0434271306
|1 MAK / SEK
kr0,0957776442
|1 MAK / BGN
лв0,0167561303
|1 MAK / HUF
Ft3,4153752689
|1 MAK / CZK
Kč0,2106909875
|1 MAK / KWD
د.ك0,00302403535
|1 MAK / ILS
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