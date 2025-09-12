Metamars (MARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00099781 $ 0,00099781 $ 0,00099781 24 sa Düşük $ 0,00187497 $ 0,00187497 $ 0,00187497 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00099781$ 0,00099781 $ 0,00099781 24 sa Yüksek $ 0,00187497$ 0,00187497 $ 0,00187497 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,88$ 1,88 $ 1,88 En Düşük Fiyat $ 0,00099781$ 0,00099781 $ 0,00099781 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,75

Metamars (MARS) canlı fiyatı $0,00180994. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00099781 ve en yüksek $ 0,00187497 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,88, en düşük fiyatı ise $ 0,00099781 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte -%3,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,27 ve son 7 günde -%54,75 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Metamars (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 300,99K$ 300,99K $ 300,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 470,58K$ 470,58K $ 470,58K Dolaşım Arzı 166,30M 166,30M 166,30M Toplam Arz 260.000.000,0 260.000.000,0 260.000.000,0

Şu anki Metamars piyasa değeri $ 300,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 166,30M olup, toplam arzı 260000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 470,58K.