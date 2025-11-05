Metastrike (MTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,773422 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,25

Metastrike (MTS) canlı fiyatı --. MTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,773422, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MTS son bir saatte -%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,14 ve son 7 günde -%6,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Metastrike (MTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,36K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,59K Dolaşım Arzı 265,18M Toplam Arz 565.000.000,0

Şu anki Metastrike piyasa değeri $ 14,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MTS arzı 265,18M olup, toplam arzı 565000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,59K.