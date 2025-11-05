Metastrike Fiyatı (MTS)
-%0,11
+%0,14
-%6,25
-%6,25
Metastrike (MTS) canlı fiyatı --. MTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,773422, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MTS son bir saatte -%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,14 ve son 7 günde -%6,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Metastrike piyasa değeri $ 14,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MTS arzı 265,18M olup, toplam arzı 565000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,59K.
Gün içerisinde, Metastrike / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metastrike / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Metastrike / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Metastrike / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,14
|30 Gün
|$ 0
|-%8,84
|60 Gün
|$ 0
|-%86,79
|90 Gün
|$ 0
|--
Metastrike is a Metaverse FPS Blockchain Game project that includes many essential and advanced features of a shooting game, with VR feature gameplay and high effort investment in both visuals and gameplay.In particular, we allow players to freely customize the shape, color as well as upgrade weapons, equipment, and costumes to the liking of each player through various ways and events in-game with our in-game currency/token.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
