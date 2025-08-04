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Metaverse Index Fiyatı (MVI)

Listelenmedi

Metaverse Index (MVI) Canlı Fiyat Grafiği

$17
$17$17
+%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Metaverse Index (MVI) Fiyatı

Metaverse Index (MVI), şu anda 17,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,95M USD piyasa değerine sahiptir. MVI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Metaverse Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,85
Metaverse Index 24 saatlik fiyat değişimi
114,98K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Metaverse Index (MVI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ +0,47062.
Son 30 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ +0,6465321000.
Son 60 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ -0,1958332000.
Son 90 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ +0,750191728434064.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,47062+%2,85
30 Gün$ +0,6465321000+%3,80
60 Gün$ -0,1958332000-%1,15
90 Gün$ +0,750191728434064+%4,62

Metaverse Index (MVI) Fiyat Analizi

En güncel Metaverse Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 16,37
$ 16,37$ 16,37

$ 17,04
$ 17,04$ 17,04

$ 372,65
$ 372,65$ 372,65

+%0,09

+%2,85

-%15,81

Metaverse Index (MVI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,95M
$ 1,95M$ 1,95M

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114,98K
114,98K 114,98K

Metaverse Index (MVI) Nedir?

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

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Metaverse Index (MVI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Metaverse Index (MVI) Token Ekonomisi

Metaverse Index (MVI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MVI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MVI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MVI / VND
447.355
1 MVI / AUD
A$26,18
1 MVI / GBP
12,75
1 MVI / EUR
14,62
1 MVI / USD
$17
1 MVI / MYR
RM71,91
1 MVI / TRY
691,39
1 MVI / JPY
¥2.499
1 MVI / ARS
ARS$23.192,25
1 MVI / RUB
1.355,75
1 MVI / INR
1.489,88
1 MVI / IDR
Rp278.688,48
1 MVI / KRW
23.513,04
1 MVI / PHP
974,61
1 MVI / EGP
￡E.823,48
1 MVI / BRL
R$94,18
1 MVI / CAD
C$23,29
1 MVI / BDT
2.070,26
1 MVI / NGN
25.914,63
1 MVI / UAH
709,24
1 MVI / VES
Bs2.091
1 MVI / CLP
$16.456
1 MVI / PKR
Rs4.818,48
1 MVI / KZT
9.179,15
1 MVI / THB
฿551,31
1 MVI / TWD
NT$507,28
1 MVI / AED
د.إ62,39
1 MVI / CHF
Fr13,6
1 MVI / HKD
HK$133,28
1 MVI / MAD
.د.م154,02
1 MVI / MXN
$320,28
1 MVI / PLN
62,73
1 MVI / RON
лв74,46
1 MVI / SEK
kr164,22
1 MVI / BGN
лв28,73
1 MVI / HUF
Ft5.855,99
1 MVI / CZK
361,25
1 MVI / KWD
د.ك5,185
1 MVI / ILS
57,8