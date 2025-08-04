Metaverse Index (MVI) Nedir?

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

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Metaverse Index (MVI) Kaynağı Resmi Websitesi

Metaverse Index (MVI) Token Ekonomisi

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