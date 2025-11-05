MetYa (MY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,140669 $ 0,140669 $ 0,140669 24 sa Düşük $ 0,165893 $ 0,165893 $ 0,165893 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,140669$ 0,140669 $ 0,140669 24 sa Yüksek $ 0,165893$ 0,165893 $ 0,165893 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,483186$ 0,483186 $ 0,483186 En Düşük Fiyat $ 0,060871$ 0,060871 $ 0,060871 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,66

MetYa (MY) canlı fiyatı $0,162794. MY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,140669 ve en yüksek $ 0,165893 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,483186, en düşük fiyatı ise $ 0,060871 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MY son bir saatte -%1,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,22 ve son 7 günde -%16,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetYa (MY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,03M$ 32,03M $ 32,03M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 144,56M$ 144,56M $ 144,56M Dolaşım Arzı 215,86M 215,86M 215,86M Toplam Arz 974.184.424,9418 974.184.424,9418 974.184.424,9418

Şu anki MetYa piyasa değeri $ 32,03M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MY arzı 215,86M olup, toplam arzı 974184424.9418. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 144,56M.