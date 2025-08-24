microcap gem (MCG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007236 $ 0,00007236 $ 0,00007236 24 sa Düşük $ 0,00009068 $ 0,00009068 $ 0,00009068 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007236$ 0,00007236 $ 0,00007236 24 sa Yüksek $ 0,00009068$ 0,00009068 $ 0,00009068 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009068$ 0,00009068 $ 0,00009068 En Düşük Fiyat $ 0,00007236$ 0,00007236 $ 0,00007236 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,71 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

microcap gem (MCG) canlı fiyatı $0,00008097. MCG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007236 ve en yüksek $ 0,00009068 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MCG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009068, en düşük fiyatı ise $ 0,00007236 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MCG son bir saatte +%1,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,71 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

microcap gem (MCG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,57K$ 80,57K $ 80,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,57K$ 80,57K $ 80,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki microcap gem piyasa değeri $ 80,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MCG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,57K.