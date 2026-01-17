Bugünkü MIL Fiyatı

Bugünkü MIL (MIL) fiyatı $ 0,00791244 olup, son 24 saatte % 5,25 değişim gösterdi. Mevcut MIL / USD dönüşüm oranı MIL başına $ 0,00791244 şeklindedir.

MIL, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.360.424 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,85B MIL şeklindedir. Son 24 saat içinde MIL, $ 0,00751789 (en düşük) ile $ 0,00800173 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00800173 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00722595 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIL, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MIL (MIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,36M$ 38,36M $ 38,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,55M$ 39,55M $ 39,55M Dolaşım Arzı 4,85B 4,85B 4,85B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki MIL piyasa değeri $ 38,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIL arzı 4,85B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,55M.