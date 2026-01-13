Bugünkü Mind Zero Fiyatı

Bugünkü Mind Zero (MIND) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MIND / USD dönüşüm oranı MIND başına $ 0 şeklindedir.

Mind Zero, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.415,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,12M MIND şeklindedir. Son 24 saat içinde MIND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0141378 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIND, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mind Zero (MIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,42K$ 12,42K $ 12,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,42K$ 12,42K $ 12,42K Dolaşım Arzı 999,12M 999,12M 999,12M Toplam Arz 999.115.392,270086 999.115.392,270086 999.115.392,270086

