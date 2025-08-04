Mindscraft (MINDS) Nedir?

The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better

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Mindscraft (MINDS) Kaynağı Resmi Websitesi

Mindscraft (MINDS) Token Ekonomisi

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