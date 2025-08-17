mindshare Fiyatı (MINDSHARE)
+%10,90
+%168,80
--
--
mindshare (MINDSHARE) canlı fiyatı $0,00153513. MINDSHARE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00053283 ve en yüksek $ 0,00155127 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINDSHARE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00151863, en düşük fiyatı ise $ 0,00053283 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MINDSHARE son bir saatte +%10,90 değişim gösterdi, 24 saatte +%168,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki mindshare piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINDSHARE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.
Gün içerisinde, mindshare / USD fiyat değişimi, $ +0,00096403.
Son 30 gün içerisinde, mindshare / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, mindshare / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, mindshare / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00096403
|+%168,80
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
mindshare (MINDSHARE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? mindshare (MINDSHARE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak mindshare için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
mindshare fiyat tahminini hemen kontrol edin!
mindshare (MINDSHARE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINDSHARE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
|08-15 15:35:00
|Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
|08-15 11:48:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.