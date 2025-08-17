mindshare (MINDSHARE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00053283 $ 0,00053283 $ 0,00053283 24 sa Düşük $ 0,00155127 $ 0,00155127 $ 0,00155127 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00053283$ 0,00053283 $ 0,00053283 24 sa Yüksek $ 0,00155127$ 0,00155127 $ 0,00155127 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00151863$ 0,00151863 $ 0,00151863 En Düşük Fiyat $ 0,00053283$ 0,00053283 $ 0,00053283 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,90 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%168,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

mindshare (MINDSHARE) canlı fiyatı $0,00153513. MINDSHARE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00053283 ve en yüksek $ 0,00155127 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINDSHARE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00151863, en düşük fiyatı ise $ 0,00053283 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MINDSHARE son bir saatte +%10,90 değişim gösterdi, 24 saatte +%168,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

mindshare (MINDSHARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki mindshare piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINDSHARE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.