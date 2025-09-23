mindworms (MINDWORMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017641 $ 0,00017641 $ 0,00017641 24 sa Düşük $ 0,00056254 $ 0,00056254 $ 0,00056254 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017641$ 0,00017641 $ 0,00017641 24 sa Yüksek $ 0,00056254$ 0,00056254 $ 0,00056254 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00056254$ 0,00056254 $ 0,00056254 En Düşük Fiyat $ 0,00006416$ 0,00006416 $ 0,00006416 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%11,94 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,09 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

mindworms (MINDWORMS) canlı fiyatı $0,00026899. MINDWORMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017641 ve en yüksek $ 0,00056254 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINDWORMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00056254, en düşük fiyatı ise $ 0,00006416 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MINDWORMS son bir saatte +%11,94 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

mindworms (MINDWORMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 279,32K$ 279,32K $ 279,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 279,32K$ 279,32K $ 279,32K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.192,375211 999.997.192,375211 999.997.192,375211

Şu anki mindworms piyasa değeri $ 279,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINDWORMS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997192.375211. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 279,32K.