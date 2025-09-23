Bugünkü canlı mindworms fiyatı 0,00026899 USD. MINDWORMS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MINDWORMS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı mindworms fiyatı 0,00026899 USD. MINDWORMS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MINDWORMS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MINDWORMS Hakkında Daha Fazla Bilgi

MINDWORMS Fiyat Bilgileri

MINDWORMS Resmi Websitesi

MINDWORMS Token Ekonomisi

MINDWORMS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

mindworms Logosu

mindworms Fiyatı (MINDWORMS)

Listelenmedi

1 MINDWORMS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00026617
$0,00026617$0,00026617
+%9,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
mindworms (MINDWORMS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:12 (UTC+8)

mindworms (MINDWORMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00017641
$ 0,00017641$ 0,00017641
24 sa Düşük
$ 0,00056254
$ 0,00056254$ 0,00056254
24 sa Yüksek

$ 0,00017641
$ 0,00017641$ 0,00017641

$ 0,00056254
$ 0,00056254$ 0,00056254

$ 0,00056254
$ 0,00056254$ 0,00056254

$ 0,00006416
$ 0,00006416$ 0,00006416

+%11,94

+%19,09

--

--

mindworms (MINDWORMS) canlı fiyatı $0,00026899. MINDWORMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017641 ve en yüksek $ 0,00056254 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINDWORMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00056254, en düşük fiyatı ise $ 0,00006416 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MINDWORMS son bir saatte +%11,94 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

mindworms (MINDWORMS) Piyasa Bilgileri

$ 279,32K
$ 279,32K$ 279,32K

--
----

$ 279,32K
$ 279,32K$ 279,32K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.997.192,375211
999.997.192,375211 999.997.192,375211

Şu anki mindworms piyasa değeri $ 279,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINDWORMS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997192.375211. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 279,32K.

mindworms (MINDWORMS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, mindworms / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, mindworms / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, mindworms / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, mindworms / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%19,09
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

mindworms (MINDWORMS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

mindworms (MINDWORMS) Kaynağı

Resmi Websitesi

mindworms Fiyat Tahmini (USD)

mindworms (MINDWORMS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? mindworms (MINDWORMS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak mindworms için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

mindworms fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MINDWORMS Varlığından Yerel Para Birimlerine

mindworms (MINDWORMS) Token Ekonomisi

mindworms (MINDWORMS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINDWORMS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: mindworms (MINDWORMS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü mindworms (MINDWORMS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MINDWORMS fiyatı, 0,00026899 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MINDWORMS / USD güncel fiyatı nedir?
MINDWORMS / USD güncel fiyatı $ 0,00026899. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
mindworms varlığının piyasa değeri nedir?
MINDWORMS piyasa değeri $ 279,32K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MINDWORMS arzı nedir?
Dolaşımdaki MINDWORMS arzı, 1000,00M USD.
MINDWORMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MINDWORMS, ATH fiyatı olan 0,00056254 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MINDWORMS fiyatı (ATL) nedir?
MINDWORMS, ATL fiyatı olan 0,00006416 USD değerine düştü.
MINDWORMS işlem hacmi nedir?
MINDWORMS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MINDWORMS bu yıl daha da yükselir mi?
MINDWORMS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MINDWORMS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:12 (UTC+8)

mindworms (MINDWORMS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.