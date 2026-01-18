Bugünkü Minecraft Grandma Fund Fiyatı

Bugünkü Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) fiyatı $ 0,0017673 olup, son 24 saatte % 42,62 değişim gösterdi. Mevcut GRANDMA / USD dönüşüm oranı GRANDMA başına $ 0,0017673 şeklindedir.

Minecraft Grandma Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.772.673 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GRANDMA şeklindedir. Son 24 saat içinde GRANDMA, $ 0,00120749 (en düşük) ile $ 0,00201832 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00201832 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00120749 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRANDMA, son bir saatte +%21,41 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

