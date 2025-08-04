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Minidoge Fiyatı (MINIDOGE)

Listelenmedi

Minidoge (MINIDOGE) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Minidoge (MINIDOGE) Fiyatı

Minidoge (MINIDOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 126,39M USD piyasa değerine sahiptir. MINIDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Minidoge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,12
Minidoge 24 saatlik fiyat değişimi
700,00T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Minidoge (MINIDOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Minidoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Minidoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Minidoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Minidoge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,12
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Minidoge (MINIDOGE) Fiyat Analizi

En güncel Minidoge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,89

+%1,12

+%26,30

Minidoge (MINIDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 126,39M
$ 126,39M$ 126,39M

--
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700,00T
700,00T 700,00T

Minidoge (MINIDOGE) Nedir?

Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model.

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Minidoge (MINIDOGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Minidoge (MINIDOGE) Token Ekonomisi

Minidoge (MINIDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINIDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MINIDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MINIDOGE / VND
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1 MINIDOGE / AUD
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1 MINIDOGE / GBP
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1 MINIDOGE / EUR
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1 MINIDOGE / USD
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1 MINIDOGE / MYR
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1 MINIDOGE / TRY
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1 MINIDOGE / JPY
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1 MINIDOGE / ARS
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1 MINIDOGE / RUB
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1 MINIDOGE / INR
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1 MINIDOGE / IDR
Rp--
1 MINIDOGE / KRW
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1 MINIDOGE / PHP
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1 MINIDOGE / EGP
￡E.--
1 MINIDOGE / BRL
R$--
1 MINIDOGE / CAD
C$--
1 MINIDOGE / BDT
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1 MINIDOGE / NGN
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1 MINIDOGE / UAH
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1 MINIDOGE / VES
Bs--
1 MINIDOGE / CLP
$--
1 MINIDOGE / PKR
Rs--
1 MINIDOGE / KZT
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1 MINIDOGE / THB
฿--
1 MINIDOGE / TWD
NT$--
1 MINIDOGE / AED
د.إ--
1 MINIDOGE / CHF
Fr--
1 MINIDOGE / HKD
HK$--
1 MINIDOGE / MAD
.د.م--
1 MINIDOGE / MXN
$--
1 MINIDOGE / PLN
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1 MINIDOGE / RON
лв--
1 MINIDOGE / SEK
kr--
1 MINIDOGE / BGN
лв--
1 MINIDOGE / HUF
Ft--
1 MINIDOGE / CZK
--
1 MINIDOGE / KWD
د.ك--
1 MINIDOGE / ILS
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