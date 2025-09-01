EMDR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Modulr Fiyatı (EMDR)

Listelenmedi

1 EMDR / USD Canlı Fiyatı:

-%23,201D
USD
Modulr (EMDR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:46 (UTC+8)

Modulr (EMDR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%1,35

-%23,32

--

--

Modulr (EMDR) canlı fiyatı $47,5. EMDR, son 24 saat içinde en düşük $ 45,18 ve en yüksek $ 61,96 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMDR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 65,38, en düşük fiyatı ise $ 34,61 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMDR son bir saatte +%1,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Modulr (EMDR) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Modulr piyasa değeri $ 30,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMDR arzı 641,70K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,52M.

Modulr (EMDR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Modulr / USD fiyat değişimi, $ -14,451966144691.
Son 30 gün içerisinde, Modulr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Modulr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Modulr / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -14,451966144691-%23,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Modulr (EMDR) Nedir?

Modulr ($eMDR) is the first decentralized operating system (deOS) designed for on-chain robotics applications, enabling a modular, interoperable ecosystem for robotics, AI, and connected devices. Powered by a unique Proof-of-Utility (PoU) model, Modulr incentivizes real, valuable work while providing developers the infrastructure to launch co-chains, access compute and storage resources, and build modular services. By bridging blockchain and robotics, Modulr establishes the foundational layer for the emerging robotics-enabled economy.

Modulr (EMDR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Modulr Fiyat Tahmini (USD)

Modulr (EMDR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Modulr (EMDR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Modulr için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Modulr fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EMDR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Modulr (EMDR) Token Ekonomisi

Modulr (EMDR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EMDR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Modulr (EMDR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Modulr (EMDR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EMDR fiyatı, 47,5 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EMDR / USD güncel fiyatı nedir?
EMDR / USD güncel fiyatı $ 47,5. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Modulr varlığının piyasa değeri nedir?
EMDR piyasa değeri $ 30,50M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EMDR arzı nedir?
Dolaşımdaki EMDR arzı, 641,70K USD.
EMDR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EMDR, ATH fiyatı olan 65,38 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EMDR fiyatı (ATL) nedir?
EMDR, ATL fiyatı olan 34,61 USD değerine düştü.
EMDR işlem hacmi nedir?
EMDR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EMDR bu yıl daha da yükselir mi?
EMDR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EMDR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:46 (UTC+8)

