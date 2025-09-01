Modulr (EMDR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 45,18 $ 45,18 $ 45,18 24 sa Düşük $ 61,96 $ 61,96 $ 61,96 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 45,18$ 45,18 $ 45,18 24 sa Yüksek $ 61,96$ 61,96 $ 61,96 Tüm Zamanların En Yükseği $ 65,38$ 65,38 $ 65,38 En Düşük Fiyat $ 34,61$ 34,61 $ 34,61 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%23,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Modulr (EMDR) canlı fiyatı $47,5. EMDR, son 24 saat içinde en düşük $ 45,18 ve en yüksek $ 61,96 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMDR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 65,38, en düşük fiyatı ise $ 34,61 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMDR son bir saatte +%1,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Modulr (EMDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,50M$ 30,50M $ 30,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,52M$ 47,52M $ 47,52M Dolaşım Arzı 641,70K 641,70K 641,70K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Modulr piyasa değeri $ 30,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMDR arzı 641,70K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,52M.