Mommy Doge Fiyatı (MOMMYDOGE)
Mommy Doge (MOMMYDOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MOMMYDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MOMMYDOGE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MOMMYDOGE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mommy Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mommy Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mommy Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mommy Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,85
|30 Gün
|$ 0
|+%16,98
|60 Gün
|$ 0
|+%18,61
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mommy Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%2,85
-%3,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mommy Doge was launched with the goal of being a decentralized NFT trading card game meme token. The 1st Edition Mommy Doge NFTs (non-fungible token) are already listed on OpenSea.io. Mommy Doge is a fun meme project on a serious mission to support and bring attention to women rights and gender equality in general. We are also strong supporters of making crypto more accessible and safe for everyone. But Mommy Doge got more to offer: We are building an ecosystem of unique new concepts such as a NFT cards trading game with meme characters (Doge, Baby Doge and of course Mommy Doge - among others), a NFT marketplace for creators, a token launchpad, community voting system and many more features that our community can vote on.
Mommy Doge (MOMMYDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOMMYDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
