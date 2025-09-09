Money Printer (MONEY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00048106 24 sa Yüksek $ 0,00091808 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00091808 En Düşük Fiyat $ 0,00048106 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%44,88 Fiyat Değişimi (7 G) --

Money Printer (MONEY) canlı fiyatı $0,00046537. MONEY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00048106 ve en yüksek $ 0,00091808 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MONEY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00091808, en düşük fiyatı ise $ 0,00048106 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MONEY son bir saatte -%8,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%44,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Money Printer (MONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 516,73K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 516,73K Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.996.744,626216

Şu anki Money Printer piyasa değeri $ 516,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONEY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996744.626216. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 516,73K.