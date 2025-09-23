MonezyCoin (MZC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00431086 $ 0,00431086 $ 0,00431086 24 sa Düşük $ 0,00456039 $ 0,00456039 $ 0,00456039 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00431086$ 0,00431086 $ 0,00431086 24 sa Yüksek $ 0,00456039$ 0,00456039 $ 0,00456039 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00463546$ 0,00463546 $ 0,00463546 En Düşük Fiyat $ 0,00431086$ 0,00431086 $ 0,00431086 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,86 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MonezyCoin (MZC) canlı fiyatı $0,00436405. MZC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00431086 ve en yüksek $ 0,00456039 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MZC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00463546, en düşük fiyatı ise $ 0,00431086 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MZC son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,86 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MonezyCoin (MZC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,82K$ 32,82K $ 32,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 436,37K$ 436,37K $ 436,37K Dolaşım Arzı 7,52M 7,52M 7,52M Toplam Arz 99.999.992,03546496 99.999.992,03546496 99.999.992,03546496

Şu anki MonezyCoin piyasa değeri $ 32,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MZC arzı 7,52M olup, toplam arzı 99999992.03546496. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 436,37K.