Bugünkü MOONAI (MOONAI) fiyatı $ 0,00016324 olup, son 24 saatte % 7,10 değişim gösterdi. Mevcut MOONAI / USD dönüşüm oranı MOONAI başına $ 0,00016324 şeklindedir.

MOONAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 112.045 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 687,52M MOONAI şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONAI, $ 0,00015139 (en düşük) ile $ 0,00018352 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00251792 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015139 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONAI, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde -%25,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MOONAI (MOONAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 112,05K$ 112,05K $ 112,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 112,05K$ 112,05K $ 112,05K Dolaşım Arzı 687,52M 687,52M 687,52M Toplam Arz 687.523.674,856066 687.523.674,856066 687.523.674,856066

