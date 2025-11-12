Bugünkü MOONBASE Fiyatı

Bugünkü MOONBASE (MOONBASE) fiyatı $ 9,09 olup, son 24 saatte % 8,51 değişim gösterdi. Mevcut MOONBASE / USD dönüşüm oranı MOONBASE başına $ 9,09 şeklindedir.

MOONBASE, şu anda piyasa değeri açısından $ 557.850 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 60,59K MOONBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONBASE, $ 8,73 (en düşük) ile $ 12,19 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 12,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,98 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONBASE, son bir saatte -%4,79 ve son 7 günde +%279,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MOONBASE (MOONBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 557,85K$ 557,85K $ 557,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 594,29K$ 594,29K $ 594,29K Dolaşım Arzı 60,59K 60,59K 60,59K Toplam Arz 64.551,615228484785 64.551,615228484785 64.551,615228484785

