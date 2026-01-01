Bugünkü Moonwalk Fitness Fiyatı

Bugünkü Moonwalk Fitness (MF) fiyatı $ 0,00834333 olup, son 24 saatte % 6,85 değişim gösterdi. Mevcut MF / USD dönüşüm oranı MF başına $ 0,00834333 şeklindedir.

Moonwalk Fitness, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.582.639 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 189,71M MF şeklindedir. Son 24 saat içinde MF, $ 0,00834144 (en düşük) ile $ 0,0089577 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,071899 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00834144 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MF, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%14,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moonwalk Fitness (MF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,58M$ 1,58M $ 1,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,34M$ 8,34M $ 8,34M Dolaşım Arzı 189,71M 189,71M 189,71M Toplam Arz 999.999.277,5243 999.999.277,5243 999.999.277,5243

