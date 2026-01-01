Bugünkü Moonwell Fiyatı

Bugünkü Moonwell (WELL) fiyatı $ 0,00790329 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut WELL / USD dönüşüm oranı WELL başına $ 0,00790329 şeklindedir.

Moonwell, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.845.420 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,53B WELL şeklindedir. Son 24 saat içinde WELL, $ 0,00781701 (en düşük) ile $ 0,00813818 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,298797 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00298508 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WELL, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde -%8,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moonwell (WELL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,85M$ 35,85M $ 35,85M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,57M$ 39,57M $ 39,57M Dolaşım Arzı 4,53B 4,53B 4,53B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Moonwell piyasa değeri $ 35,85M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WELL arzı 4,53B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,57M.