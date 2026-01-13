Bugünkü Morpheus Infrastructure Node Fiyatı

Bugünkü Morpheus Infrastructure Node (MIND) fiyatı $ 0,00009757 olup, son 24 saatte % 21,14 değişim gösterdi. Mevcut MIND / USD dönüşüm oranı MIND başına $ 0,00009757 şeklindedir.

Morpheus Infrastructure Node, şu anda piyasa değeri açısından $ 204.902 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,10B MIND şeklindedir. Son 24 saat içinde MIND, $ 0,00008022 (en düşük) ile $ 0,00009757 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,198979 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006713 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIND, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%10,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Morpheus Infrastructure Node (MIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 204,90K$ 204,90K $ 204,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 204,90K$ 204,90K $ 204,90K Dolaşım Arzı 2,10B 2,10B 2,10B Toplam Arz 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0

