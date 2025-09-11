MOVEMENT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Movement Coin Logosu

Movement Coin Fiyatı (MOVEMENT)

Listelenmedi

1 MOVEMENT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%21,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Movement Coin (MOVEMENT) Canlı Fiyat Grafiği
Movement Coin (MOVEMENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,34

-%21,54

--

--

Movement Coin (MOVEMENT) canlı fiyatı --. MOVEMENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOVEMENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOVEMENT son bir saatte -%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Movement Coin (MOVEMENT) Piyasa Bilgileri

$ 49,31K
$ 49,31K$ 49,31K

--
----

$ 49,31K
$ 49,31K$ 49,31K

999,89M
999,89M 999,89M

999.893.777,543056
999.893.777,543056 999.893.777,543056

Şu anki Movement Coin piyasa değeri $ 49,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOVEMENT arzı 999,89M olup, toplam arzı 999893777.543056. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,31K.

Movement Coin (MOVEMENT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Movement Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Movement Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Movement Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Movement Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%21,54
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Movement Coin (MOVEMENT) Nedir?

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Movement Coin (MOVEMENT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Movement Coin Fiyat Tahmini (USD)

Movement Coin (MOVEMENT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Movement Coin (MOVEMENT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Movement Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Movement Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MOVEMENT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Movement Coin (MOVEMENT) Token Ekonomisi

Movement Coin (MOVEMENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOVEMENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Movement Coin (MOVEMENT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Movement Coin (MOVEMENT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MOVEMENT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MOVEMENT / USD güncel fiyatı nedir?
MOVEMENT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Movement Coin varlığının piyasa değeri nedir?
MOVEMENT piyasa değeri $ 49,31K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MOVEMENT arzı nedir?
Dolaşımdaki MOVEMENT arzı, 999,89M USD.
MOVEMENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MOVEMENT, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MOVEMENT fiyatı (ATL) nedir?
MOVEMENT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
MOVEMENT işlem hacmi nedir?
MOVEMENT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MOVEMENT bu yıl daha da yükselir mi?
MOVEMENT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MOVEMENT fiyat tahminine göz atın.
