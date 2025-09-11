Movement Coin (MOVEMENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Movement Coin (MOVEMENT) canlı fiyatı --. MOVEMENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOVEMENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOVEMENT son bir saatte -%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Movement Coin (MOVEMENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,31K$ 49,31K $ 49,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,31K$ 49,31K $ 49,31K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.893.777,543056 999.893.777,543056 999.893.777,543056

Şu anki Movement Coin piyasa değeri $ 49,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOVEMENT arzı 999,89M olup, toplam arzı 999893777.543056. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,31K.