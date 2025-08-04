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Mt Pelerin Shares Fiyatı (MPS)

Listelenmedi

Mt Pelerin Shares (MPS) Canlı Fiyat Grafiği

$3,63
$3,63$3,63
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mt Pelerin Shares (MPS) Fiyatı

Mt Pelerin Shares (MPS), şu anda 3,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,82M USD piyasa değerine sahiptir. MPS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mt Pelerin Shares Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Mt Pelerin Shares 24 saatlik fiyat değişimi
500,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mt Pelerin Shares (MPS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mt Pelerin Shares / USD fiyat değişimi, $ -0,002526710364225.
Son 30 gün içerisinde, Mt Pelerin Shares / USD fiyat değişimi, $ -0,0512846400.
Son 60 gün içerisinde, Mt Pelerin Shares / USD fiyat değişimi, $ +0,0444511650.
Son 90 gün içerisinde, Mt Pelerin Shares / USD fiyat değişimi, $ -0,351983944303539.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002526710364225-%0,06
30 Gün$ -0,0512846400-%1,41
60 Gün$ +0,0444511650+%1,22
90 Gün$ -0,351983944303539-%8,83

Mt Pelerin Shares (MPS) Fiyat Analizi

En güncel Mt Pelerin Shares fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,62
$ 3,62$ 3,62

$ 3,9
$ 3,9$ 3,9

$ 28,26
$ 28,26$ 28,26

--

-%0,06

-%1,23

Mt Pelerin Shares (MPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

--
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500,00K
500,00K 500,00K

Mt Pelerin Shares (MPS) Nedir?

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

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Mt Pelerin Shares (MPS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mt Pelerin Shares (MPS) Token Ekonomisi

Mt Pelerin Shares (MPS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MPS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MPS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MPS / VND
95.523,45
1 MPS / AUD
A$5,5902
1 MPS / GBP
2,7225
1 MPS / EUR
3,1218
1 MPS / USD
$3,63
1 MPS / MYR
RM15,3549
1 MPS / TRY
147,6321
1 MPS / JPY
¥533,61
1 MPS / ARS
ARS$4.952,2275
1 MPS / RUB
289,4562
1 MPS / INR
318,1332
1 MPS / IDR
Rp59.508,1872
1 MPS / KRW
5.020,7256
1 MPS / PHP
208,1805
1 MPS / EGP
￡E.175,8372
1 MPS / BRL
R$20,1102
1 MPS / CAD
C$4,9731
1 MPS / BDT
442,0614
1 MPS / NGN
5.533,5357
1 MPS / UAH
151,4436
1 MPS / VES
Bs446,49
1 MPS / CLP
$3.513,84
1 MPS / PKR
Rs1.028,8872
1 MPS / KZT
1.960,0185
1 MPS / THB
฿117,7209
1 MPS / TWD
NT$108,3192
1 MPS / AED
د.إ13,3221
1 MPS / CHF
Fr2,904
1 MPS / HKD
HK$28,4592
1 MPS / MAD
.د.م32,8878
1 MPS / MXN
$68,3892
1 MPS / PLN
13,3947
1 MPS / RON
лв15,8994
1 MPS / SEK
kr35,0658
1 MPS / BGN
лв6,1347
1 MPS / HUF
Ft1.249,5549
1 MPS / CZK
77,1012
1 MPS / KWD
د.ك1,10715
1 MPS / ILS
12,342