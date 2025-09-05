Mubarakah (MUBARAKAH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00113955 - $ 0,00120388
24 sa Düşük $ 0,00113955
24 sa Yüksek $ 0,00120388
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01080484
En Düşük Fiyat $ 0,0006394
Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,26
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,29
Fiyat Değişimi (7 G) -%13,90

Mubarakah (MUBARAKAH) canlı fiyatı $0,00115693. MUBARAKAH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00113955 ve en yüksek $ 0,00120388 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUBARAKAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01080484, en düşük fiyatı ise $ 0,0006394 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUBARAKAH son bir saatte +%1,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,29 ve son 7 günde -%13,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mubarakah (MUBARAKAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,16M
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,16M
Dolaşım Arzı 1,00B
Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Mubarakah piyasa değeri $ 1,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUBARAKAH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.