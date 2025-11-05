Musk It (MUSKIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,072781$ 0,072781 $ 0,072781 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,53

Musk It (MUSKIT) canlı fiyatı --. MUSKIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUSKIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,072781, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUSKIT son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,59 ve son 7 günde -%18,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Musk It (MUSKIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 193,47K$ 193,47K $ 193,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 193,47K$ 193,47K $ 193,47K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.924.442,164848 999.924.442,164848 999.924.442,164848

Şu anki Musk It piyasa değeri $ 193,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSKIT arzı 999,92M olup, toplam arzı 999924442.164848. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 193,47K.