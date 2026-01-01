Bugünkü MVL Fiyatı

Bugünkü MVL (MVL) fiyatı $ 0,00182425 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut MVL / USD dönüşüm oranı MVL başına $ 0,00182425 şeklindedir.

MVL, şu anda piyasa değeri açısından $ 50.445.814 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27,65B MVL şeklindedir. Son 24 saat içinde MVL, $ 0,00178766 (en düşük) ile $ 0,00185394 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06973 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001466 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MVL, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%4,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MVL (MVL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,45M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,72M Dolaşım Arzı 27,65B Toplam Arz 27.802.958.863,0

Şu anki MVL piyasa değeri $ 50,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MVL arzı 27,65B olup, toplam arzı 27802958863.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,72M.