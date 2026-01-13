Bugünkü Naomi by BunnyOS Fiyatı

Bugünkü Naomi by BunnyOS (NAOMI) fiyatı $ 0,00011564 olup, son 24 saatte % 12,68 değişim gösterdi. Mevcut NAOMI / USD dönüşüm oranı NAOMI başına $ 0,00011564 şeklindedir.

Naomi by BunnyOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 115.642 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NAOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde NAOMI, $ 0,00011399 (en düşük) ile $ 0,00013246 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018026 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010928 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NAOMI, son bir saatte -%0,69 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Naomi by BunnyOS (NAOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 115,64K$ 115,64K $ 115,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,64K$ 115,64K $ 115,64K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Naomi by BunnyOS piyasa değeri $ 115,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAOMI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,64K.