Bugünkü Nest Mineral Vault Fiyatı

Bugünkü Nest Mineral Vault (NMNRL) fiyatı $ 1,019 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NMNRL / USD dönüşüm oranı NMNRL başına $ 1,019 şeklindedir.

Nest Mineral Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.662.277 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,63M NMNRL şeklindedir. Son 24 saat içinde NMNRL, $ 1,019 (en düşük) ile $ 1,019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,013 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NMNRL, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nest Mineral Vault (NMNRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Dolaşım Arzı 1,63M 1,63M 1,63M Toplam Arz 1.630.708,4 1.630.708,4 1.630.708,4

Şu anki Nest Mineral Vault piyasa değeri $ 1,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NMNRL arzı 1,63M olup, toplam arzı 1630708.4. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,66M.