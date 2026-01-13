Bugünkü Net Fiyatı

Bugünkü Net (NET) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,02 değişim gösterdi. Mevcut NET / USD dönüşüm oranı NET başına $ 0 şeklindedir.

Net, şu anda piyasa değeri açısından $ 93.563 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B NET şeklindedir. Son 24 saat içinde NET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NET, son bir saatte -%3,09 ve son 7 günde +%1,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Net (NET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,56K$ 93,56K $ 93,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,56K$ 93,56K $ 93,56K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

