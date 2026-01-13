Bugünkü Neurvona Fiyatı

Bugünkü Neurvona (NEURVONA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,85 değişim gösterdi. Mevcut NEURVONA / USD dönüşüm oranı NEURVONA başına $ 0 şeklindedir.

Neurvona, şu anda piyasa değeri açısından $ 213.962 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M NEURVONA şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURVONA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEURVONA, son bir saatte +%4,16 ve son 7 günde -%18,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Neurvona (NEURVONA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 213,96K$ 213,96K $ 213,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 213,96K$ 213,96K $ 213,96K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.982.440,036161 999.982.440,036161 999.982.440,036161

