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Neutrino Index Token Fiyatı (XTN)

Listelenmedi

Neutrino Index Token (XTN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02559828
$0,02559828$0,02559828
-%9,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Neutrino Index Token (XTN) Fiyatı

Neutrino Index Token (XTN), şu anda 0,02559828 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,59M USD piyasa değerine sahiptir. XTN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Neutrino Index Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%9,88
Neutrino Index Token 24 saatlik fiyat değişimi
101,18M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Neutrino Index Token (XTN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Neutrino Index Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00280810734942212.
Son 30 gün içerisinde, Neutrino Index Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0190467406.
Son 60 gün içerisinde, Neutrino Index Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0090700491.
Son 90 gün içerisinde, Neutrino Index Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00114040645294731.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00280810734942212-%9,88
30 Gün$ -0,0190467406-%74,40
60 Gün$ -0,0090700491-%35,43
90 Gün$ -0,00114040645294731-%4,26

Neutrino Index Token (XTN) Fiyat Analizi

En güncel Neutrino Index Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02431054
$ 0,02431054$ 0,02431054

$ 0,02920529
$ 0,02920529$ 0,02920529

$ 2,52
$ 2,52$ 2,52

-%0,35

-%9,88

-%10,54

Neutrino Index Token (XTN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,59M
$ 2,59M$ 2,59M

--
----

101,18M
101,18M 101,18M

Neutrino Index Token (XTN) Nedir?

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Neutrino Index Token (XTN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Neutrino Index Token (XTN) Token Ekonomisi

Neutrino Index Token (XTN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XTN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XTN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XTN / VND
673,6187382
1 XTN / AUD
A$0,0394213512
1 XTN / GBP
0,01919871
1 XTN / EUR
0,0220145208
1 XTN / USD
$0,02559828
1 XTN / MYR
RM0,1082807244
1 XTN / TRY
1,0410820476
1 XTN / JPY
¥3,76294716
1 XTN / ARS
ARS$34,92245349
1 XTN / RUB
2,0412068472
1 XTN / INR
2,2434332592
1 XTN / IDR
Rp419,6438672832
1 XTN / KRW
35,4054930336
1 XTN / PHP
1,468061358
1 XTN / EGP
￡E.1,2399806832
1 XTN / BRL
R$0,1418144712
1 XTN / CAD
C$0,0350696436
1 XTN / BDT
3,1173585384
1 XTN / NGN
39,0217620492
1 XTN / UAH
1,0679602416
1 XTN / VES
Bs3,14858844
1 XTN / CLP
$24,77913504
1 XTN / PKR
Rs7,2555764832
1 XTN / KZT
13,821791286
1 XTN / THB
฿0,8301522204
1 XTN / TWD
NT$0,7638526752
1 XTN / AED
د.إ0,0939456876
1 XTN / CHF
Fr0,020478624
1 XTN / HKD
HK$0,2006905152
1 XTN / MAD
.د.م0,2319204168
1 XTN / MXN
$0,4822715952
1 XTN / PLN
0,0944576532
1 XTN / RON
лв0,1121204664
1 XTN / SEK
kr0,2472793848
1 XTN / BGN
лв0,0432610932
1 XTN / HUF
Ft8,8116959244
1 XTN / CZK
0,5437074672
1 XTN / KWD
د.ك0,0078074754
1 XTN / ILS
0,087034152