NEUY (NEUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.04142338 $ 0.04142338 $ 0.04142338 24 sa Düşük $ 0.04314598 $ 0.04314598 $ 0.04314598 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.04142338$ 0.04142338 $ 0.04142338 24 sa Yüksek $ 0.04314598$ 0.04314598 $ 0.04314598 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 En Düşük Fiyat $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.13% Fiyat Değişimi (1 Gün) +3.29% Fiyat Değişimi (7 G) +4.01% Fiyat Değişimi (7 G) +4.01%

NEUY (NEUY) canlı fiyatı $0.04293204. NEUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0.04142338 ve en yüksek $ 0.04314598 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1.51, en düşük fiyatı ise $ 0.0127721 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEUY son bir saatte +0.13% değişim gösterdi, 24 saatte +3.29% ve son 7 günde +4.01% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NEUY (NEUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Dolaşım Arzı 64.08M 64.08M 64.08M Toplam Arz 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Şu anki NEUY piyasa değeri $ 2.75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEUY arzı 64.08M olup, toplam arzı 71280000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.06M.