Bugünkü Never Give Up Fiyatı

Bugünkü Never Give Up (MINER) fiyatı $ 0,00300772 olup, son 24 saatte % 55,41 değişim gösterdi. Mevcut MINER / USD dönüşüm oranı MINER başına $ 0,00300772 şeklindedir.

Never Give Up, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.031.489 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M MINER şeklindedir. Son 24 saat içinde MINER, $ 0,00186551 (en düşük) ile $ 0,00363031 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00363031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00053772 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINER, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%113,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Never Give Up (MINER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,03M$ 3,03M $ 3,03M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,03M$ 3,03M $ 3,03M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.983.244,04513 999.983.244,04513 999.983.244,04513

