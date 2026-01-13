Bugünkü NFGX Token Fiyatı

Bugünkü NFGX Token (NFGX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,86 değişim gösterdi. Mevcut NFGX / USD dönüşüm oranı NFGX başına $ 0 şeklindedir.

NFGX Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.593,54 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,00B NFGX şeklindedir. Son 24 saat içinde NFGX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NFGX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%36,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NFGX Token (NFGX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,59K$ 19,59K $ 19,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,59K$ 19,59K $ 19,59K Dolaşım Arzı 69,00B 69,00B 69,00B Toplam Arz 68.998.883.063,99446 68.998.883.063,99446 68.998.883.063,99446

