Niftyx Protocol Fiyatı (SHROOM)
Niftyx Protocol (SHROOM), şu anda 0,00743674 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 381,15K USD piyasa değerine sahiptir. SHROOM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Niftyx Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,00015359.
Son 30 gün içerisinde, Niftyx Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0028462426.
Son 60 gün içerisinde, Niftyx Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0024673898.
Son 90 gün içerisinde, Niftyx Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0033039886574992.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015359
|+%2,11
|30 Gün
|$ +0,0028462426
|+%38,27
|60 Gün
|$ +0,0024673898
|+%33,18
|90 Gün
|$ +0,0033039886574992
|+%79,95
En güncel Niftyx Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%8,88
+%2,11
-%6,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
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