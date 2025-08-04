Niftyx Protocol (SHROOM) Nedir?

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

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Niftyx Protocol (SHROOM) Kaynağı Resmi Websitesi

Niftyx Protocol (SHROOM) Token Ekonomisi

Niftyx Protocol (SHROOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHROOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!