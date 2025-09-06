NOKKI (NOKKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0, 24 sa Yüksek $ 0. Tüm Zamanların En Yükseği $ 0, En Düşük Fiyat $ 0. Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,71, Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,26, Fiyat Değişimi (7 G) --

NOKKI (NOKKI) canlı fiyatı --. NOKKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOKKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOKKI son bir saatte -%1,71 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOKKI (NOKKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 944,21K, Hacim (24 Sa) --, Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 944,21K, Dolaşım Arzı 1000,00M, Toplam Arz 999.999.195,234056

Şu anki NOKKI piyasa değeri $ 944,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOKKI arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999195.234056. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 944,21K.